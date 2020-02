V novém seriálu si nezahraje sama: Eva Decastelo se před kamerou poprvé objeví i se svými dětmi

Eva Decastelo s Michálkem a Zuzankou Michaela Feuereislová

Společně se ale dosud na place nepotkali. Nabídka zahrát si ve společném projektu přišla až s novým seriálem Slunečná. „Hraji cukrářku Zuzanu Dolejšovou a patřím do skupinky místních drben. Moc si to užívám, i přesto, že to je menší role,“ svěřila se Super.cz Decastelo, která se na place potkává například s Danou Batulkovou nebo Terezou Brodskou. „S Terezou jsem poprvé hrála v Ulici v roce 2005. Je tam skvělá parta,“ svěřila Eva, která bude mít na place i své děti.

„Poprvé si spolu zahrajeme a Zuzanka s Michálkem si opravdu zahrají moje děti. Budou mít pár vět, ale i tak je to super,“ prozradila Decastelo k seriálu Slunečná, ve kterém jí hraje manžela Leoš Noha. „Potkáváme se i na divadle a i tam hrajeme partnery, už tak k sobě patříme a jsme na sebe zvyklí,“ dodala se smíchem Eva. ■