Wow! Zadejte hashtag #bradpitt a vyjede vám tahle fotka a video

Byla to právě backstage koncertní síně Shrine Auditorium and Expo Hall v Los Angeles, kde se odehrál nejdiskutovanější moment celého večera. Aniston a Pitt se potkali, chytli se za ruce a vzájemně si gratulovali. Nic zajímavého? Možná. Jejich fanoušci jsou ale jiného názoru. Jen zkuste zadat hashtag #bradpitt a uvidíte, co vám vyjede. Jen krátce poté, co herce zachytily kamery, se Instagram bleskově zaplnil fotkou, na které si bývalí manželé s úsměvem hledí do očí.

A k tomu video, na kterém je hvězda filmu Tenkrát v Hollywoodu zachycena, jak stojí před obrazovkou a se slovem „wow“ nemůže odtrhnout zrak od triumfu své bývalé ženy.

Že mezi nimi panují přátelské vztahy, opakují oba dlouhodobě, fanoušci by ale v dotecích rádi viděli mnohem víc...

Brad Pitt sleduje triumf své bývalé ženy v hlavní herecké kategorii. Aniston boduje se seriálem The Morning Show