Rudá jí sluší: Eva Perkausová zabrousila do modelingu, kvůli výšce by se jím ale živit nemohla

Eva Perkausová zabrousila do světa modelingu. Super.cz

Moderátorka Eva Perkausová (25) je velmi půvabná žena, ale zná svoje limity. I když už poněkolikáté spolupracovala při focení kalendáře návrhářky Beaty Rajské (57), dobře ví, že je to jen odskok od její profese. Modelingem by se živit nemohla ani nechtěla.

"Letos to bylo podruhé, co jsem byla vyfocená v Beatině kalendáři. Ale modelkou bych se určitě nenazývala. I v podpatcích jsem mnohem menší než ostatní modelky, jak vidíte i tady na křtu. Na fotce se to trochu ztratí a můžu tam vypadat jako dvoumetrová gazela. Baví mě to, kterou holku by to nebavilo, ale je to jen koníček," vysvětlila, když pózovala s dalšími rudě oblečenými kráskami, jak velel dress code na křtu.

S Evou jsme na křtu kalendáře probrali i její dovolenou. Zatím postovala jen fotky z hor, že si vyrazí do tepla, ale nevylučuje. "Zatím mám před sebou ale naplánované jen dvě pracovní cesty. Právě s Beatou se chystáme do Moskvy, kde se zase bude něco fotit, a pak s Primou pojedu do Dubaje, kde se snad aspoň trochu ohřeju," plánuje.

A jak to klape v jejím vztahu s podnikatelem Ivanem? "Všechno je v pořádku, tak jak má být a myslím si, že je to i čím dál tím lepší. Doufám, že je to ten pravý," ubezpečila nás. Zásnubní prstýnek ale zatím na prsteníčku navlečený nemá. ■