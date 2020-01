Prolomila konečně smůlu v lásce? Rozvedená misska už možná našla toho pravého

Veronika Chmelířová už by se ráda usadila. Super.cz

Déle než všechny její vztahy vydržela spolupráce s návrhářkou Beatou Rajskou, také na křtu jejího kalendáře, který už fotí skoro deset let, jsme se s Veronikou potkali. "Zažila jsem toho za tu dobu opravdu hodně, byly to slušné peripetie," krčila rameny. Připustila ovšem, že sama není a nejde o žádný flirt. "Já to mám vždycky vážné," ujistila nás.

S tajemným mužem, po jehož po boku je šťastná, se ovšem nepohybuje někde, kde by "hrozila" přítomnost médií. O ruku ji každopádně zatím nepožádal a ujistila nás, že ani miminko nečeká. "Nějaké plány, co se téhle oblasti týče, mám. Někam bych se chtěla posunout a svoje miminko bych chtěla. Do dvou let," svěřila. A tatínka pro něj má? "Asi jo, ale nevím ještě," nechce předbíhat. ■