Lucie Petrišková by se ráda vdala.

Právě o jejích plánech jsme si povídali na křtu kalendáře návrhářky Beaty Rajské (57), jejíž je stálou tváří. "Hlavně chci žít naplno, být šťastná, věnovat se malému, pracovat, a hlavně si uspořádat životní hodnoty," svěřila.

A patří k tomu i svatební plány? Nás by tedy určitě zajímalo, zda se někdy vdá za otce svého syna. "No, to mě taky. Tadeáškovi už budou v červnu tři, a jestli bych měla mít druhé dítě, což partner i já chceme, tak jako svobodná matka už ho mít nechci. Takže druhé dítě ano, ale uděláme si ho na líbánkách a ty jsou až po svatbě," má podmínku Lucka.

V modelingu se Petriškové stále daří, už ale myslí na zadní kolečka. "Začínám se koukat do světa produkce, kde jsem začala spolupráci. Ale modeling se mi ještě opouštět nechce. Na focení už to moc není, tam je věk vidět, ale na molo a přehlídky je to, myslím, dobré," míní. ■