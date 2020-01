Henrieta Hornáčková vypadá rok po porodu lépe než kdykoli předtím. Super.cz

"Je to po hodně dlouhé době, co jsem točila film. Poslední byli Básníci, které jsem sice natáčela, ale moji velkou scénu s Pavlem Křížem vystřihli, jak jsem zjistila až v kině, na slavnostní premiéře, kam jsem se s velkou slávou vypravila. Tak mě snad nečeká to samé," svěřila ještě před začátkem filmu. Tentokrát ve filmu ale doopravdy je.

I teď si dala záležet na outfitu, poprvé se ve společnosti ukázala v sexy podprsence, kterou si pořídila teprve nedávno, protože hodně dlouho nosila jen ty kojící. "Váhala jsem, jestli si mám vzít černou, nebo vínovou, ale nerada riskuju a trochu se bojím barev, tak jsem zvolila klasiku," doplnila půvabná blondýnka, které ramínka podprsenky rafinovaně vykukovala z decentní bílé halenky.

Kromě filmu a divadla, a pochopitelně mateřských povinností, pro nás měla Henrieta ještě jednu novinku. "Čeká mě velká příprava pokračování tanečního pořadu pro děti na televizi Déčko. Takže se vracím na obrazovky," prozradila. ■