Princ Harry Profimedia.cz

Buckinghamský palác už v sobotu oznámil, že on a jeho choť Meghan už nebudou disponovat titulem královská výsost, nebudou plnit pracovní povinnosti plynoucí z příslušnosti ke královské rodině a nebudou placeni z veřejných prostředků.

V projevu Harry vyjádřil své zklamání nad tím, jak vše dopadlo. "Doufali jsme, že budeme nadále sloužit královně, Společenství a mým armádním spolkům bez veřejného financování. Bohužel to nebylo možné. Přijal jsem to s vědomím, že to nic nemění na tom, kdo jsem nebo jak jsem oddaný. Doufám, že snadněji pochopíte, k čemu jsme dospěli, že si nechám odstup od všeho, co jsem znal, abych učinil krok směrem k tomu, co bude doufám spokojenější život," řekl ve svém projevu vévoda ze Sussexu.

Spojené království je můj domov a místo, které miluji. To se pro mě nikdy nezmění. Jsem velmi smutný z toho, že to takto dopadlo," pronesl také Harry ve své řeči. ■