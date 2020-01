Brzy oslaví rok a půl, co je na světě: Kristýna Leichtová se pochlubila dojemnou fotkou s dcerou

Kristýna Leichtová si užívá mateřství. Foto: archiv K.Leichtové

Utíká to jako voda. Není to tak dlouho, co se Kristýna Leichtová (34) pochlubila krásnou novinkou, že přivedla na svět svou prvorozenou dcerku. Malá Dorotka se narodila v srpnu 2018 a herečka s ní už brzy oslaví rok a půl, co je na světě.

„Za měsíc je to rok a půl, co tě máme, ty náš obláčku! Spoustu měsíců lásky, týdny radosti, dny štěstí, hodiny mazlení, minuty fascinace, pár vteřinek tekoucích nervů. Jsi dobrá, že to s námi dáváš,“ vypsala se ze svých pocitů herečka a pochlubila se dojemným snímkem, na kterém odpočívá s dcerou v náručí.

Leichtová si mateřství užívá a vedle péče o malou Dorotku se zvládla už několik měsíců po porodu vrátit ke své práci. Myšlence na to, že by své dceři pořídila sourozence, se Kristýna nevyhýbá. „Necháváme to na osudu. Jak se rozhodne, tak to bude. Jsme stvoření k tomu, abychom ty děti dělali, tak na co čekat. Když už to tělo přestává být mladé,“ svěřila se před časem Leichtová. ■