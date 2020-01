Karolína Kokešová vyhrála Miss Global. Foto: archiv K. Kokešové

O obrovském úspěchu české krásky informovala Marcela Chládková z České Miss, kde Kokešová skončila třetí a vyhrála dílčí soutěž Miss Internet.

Kokešová patřila k favoritkám už od začátku. Jasně vedla v hlasování fanoušků na sociální síti soutěže. Kokešová přitom bojovala s horečkami a virózou.

Karolína Kokešová před odletem na Miss Global.

„Beru antibiotika, cítím se už mnohem lépe,“ prozradila před finále kráska. "Je to tady velmi náročné, spíme pár hodin denně, ale užívám si to. Snažím se být každý den stoprocentně připravená, abych dobře reprezentovala naši zemi. Snad se mi to daří,“ dodala Kokešová, které se reprezentace povedla na jedničku. ■