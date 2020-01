Spadne vám brada: Monika Štiková (47) se zasnoubila s o 24 let mladším zajíčkem

Monika Štiková řekla ANO svému o 24 let mladšímu partnerovi. Michaela Feuereislová

Všem škarohlídům, kteří předem zatracovali vztah Moniky Štikové (47) s o 24 let mladším partnerem, hokejistou Petrem Biniasem, teď spadne brada. Nejen, že jsou to už dva roky, kdy se Monika za Petrem přestěhovala do Německa, kde hraje. Svůj vztah posunuli ještě dál.

Petr totiž Moniku požádal o ruku! Blondýna, kterou proslavila reality show Štiky, samozřejmě řekla ANO. A zásnubním prstýnkem s pořádně velkým kamenem se v noci ze soboty na neděli hned pochlubila na sociálních sítích.

Monika Štiková je zamilovaná až po uši.

Super.cz

To, že si chce Moniku vzít, nám ostatně Petr naznačil už v loni v červnu, kdy jsme pár v Česku potkali naposledy. "Co se stane, to se nechte překvapit. Že bych Moniku požádal o ruku, to určitě nevylučuju," svěřil tehdy. A teď dokázal, že rozhodně nemlátil prázdnou slámu a opravdu se vyjádřil. ■