Noční můra Dominiky Gottové (46) se stala skutečností. Její manžel Timo Tolki (53), s nímž se chce rozvést, protože je zadlužen a holduje alkoholu , přiletěl do Prahy, aby se viděl se svou manželkou, která od něj z Finska utekla zpátky do Česka.

Ta zatím bydlí u své kamarádky Šárky Rezkové a chodí pravidelně do práce, což se o jejím choti říct nedá. Timo se na sociální síti pochlubil tím, že jeho první kroky z letitě vedly hned na pražské Malvazinky, kde se přišel poklonit památce svého tchána Karla Gotta (✝80).

„Místo posledního odpočinku velkého muže,“ okomentoval snímek ze hřbitova bývalý frontman metalové kapely Stratovarius. Finský hudebník je prý bez peněz a dokud se neuvidí s Dominikou, plánuje navštívit pražské památky.

„Ukradli mi peněženku a jsem bez koruny, takže nevím, co budu dělat,“ řekl Blesku Timo, který se prý s Dominikou má setkat v úterý. Ta prý ale o návratu k manželovi rozhodně neuvažuje a chce se postavit na vlastní nohy. To by si prý její tatínek Karel Gott přál ze všeho nejvíc, ■