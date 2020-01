Nikdy neměla takové sexuální scény plné nahoty. Tatiana Dyková promluvila o náročném natáčení

Tatiana Dyková promluvila o natáčení odvážných scén. Super.cz

Maminka tří synů, ve filmu tedy pouze jediného, podlehne šarmu charizmatického malíře jižanského typu. Potetovaného a hlavně sexuálně neukojitelného. A dá jí to pořádně zabrat.

"Když jsem si přečetla scénář, nevěděla jsem, kterou roli budu hrát. Když jsem si ho přečetla, tak jsem si říkala, že bych tuhle roli hrát nechtěla. Režisérka se rozmýšlela a pak mi bylo oznámeno, že právě tahle role je moje. S režisérkou jsem si poté dala schůzku s tím, že nevím jestli jsem na tyhle scény ještě typ. Začaly jsme mluvit o aranži, nasvícení. Daleko větší problém je kolegům v roli nadávat, být drsná, používat násilí, než jim vyznávat lásku," řekla Super.cz herečka.

Natáčení si užila. "Zrovna v Černé Hoře to bylo pro mě skvělý, s Péťou Hřebíčkovou jsme si užívaly pláž, byl říjen, bylo to příjemné prodloužení minulého léta. Bavilo mě to moc, i když to bylo celkem náročné natáčení. Poprvé jsem se setkala s režisérkou, se kterou jsem nikdy předtím netočila - s Martou Ferencovou, se svým kolegou Jankem a s Petrou jsme hrály divadlo, ale nikdy jsme spolu nenatáčely. Bylo to příjemné osvěžení," dodala. ■