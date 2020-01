Rok a půl po rozchodu s otcem svého syna má nového partnera. Nikol Štíbrová přiznala nový vztah

Nikol Štíbrová je zamilovaná. Super.cz

"Známe se čtrnáct let, už o sobě víme delší dobu. A teď jsme si řekli, že už jsme se oťukali dost, tak to spolu zkusíme," usmívá se. "Je to hezký," dodává.

Její nový partner už se zná i se synem. "Už bylo seznámení s Matesem, znají se velmi dobře. Mates dává všechno v pohodě, horší je, jak dávají lidi Matese. Tady to oboustranně dávají. Já to taky dávám. Všichni to dáváme, máme nakročeno dobře. Snad si do něčeho nenašlápnem," směje se.

I když sama doporučila Agátě Prachařové seznamku a modelce se opravdu povedlo si na ní najít partnera, Štíbrové partner ze seznamky není.

"Já si chvilku jela Tinder, nejdřív z legrace, pak jsem si na tom začala ujíždět, protože to je docela fajn. A pak jsem to Agátě doporučila. A na to konto si začala hledat kluky. Můj kluk není z Tinderu," uzavřela Nikol na premiéře filmu Příliš osobní známost, ke kterému s kapelou IMT Smile nazpívala titulní song. ■