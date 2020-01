Nikdy dřív nebyla v takové formě! Nikol Štíbrová předvedla na premiéře filmu neuvěřitelně štíhlou postavu

Nikol Štíbrová na premiéře filmu Příliš osobní známost Super.cz

"Byl to malý experiment IMT Smile. Strašně si toho vážím a snad to dopadlo dobře a líbí se to. Myslím, že to je takový jeden z mých pokusů o zpěv," řekla Super.cz Nikol. "Moc si v tom nevěřím, musela bych začít chodit na lekce zpěvu. Zní to myslím fajn, Ivan Tásler byl spokojenej. Ale jednou písní ze mě určitě není zpěvačka," vysvětluje.

Přesto ještě jednu pěveckou akci plánuje. S holkama 3 v 1 Martinou Pártlovou a Veronikou Arichtevou plánují společnou píseň. "Plánujeme, že jednou s Pártlovkou a Verčou něco nazpíváme, uděláme písničku. S Verčou to bude těžký, ona umí úplně všechno, jen ta intonace je dost problém, to se nenaučíš. Mohla by rappovat třeba," usmívá se.

Nadšená je ze svého syna Mathiase. "Jeho píseň "Do prdele kámen mami", kterou nazpíval v roce a půl, měla fakt velký ohlas. Vzal si kytaru a tohle si začal zpívat. Bude se to hodit na hory v Alpách, mohla by to být hymna. není tam prý moc sněhu," dodala se smíchem.

Nikol na premiéře předvedla svoji velmi štíhlou postavu. V takové formě před těhotenstvím nebyla nikdy. "Máťa čím je starší, tím rychleji běhá. A tím rychleji musím běhat i já. Tak se to shazuje rychle. ■