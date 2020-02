Honza Kopečný bude v soutěži reprezentovat Hudební divadlo Karlín. Herminapress

„Několika soutěžemi už jsem si prošel, ale tanec je přece jen moje slabina. Člověk by měl své slabiny na druhou stranu posilovat. Koneckonců mě čeká pracovně náročné období, tak pevně doufám, že to všechno zvládnu,“ říká zpěvák, který v soutěži reprezentuje domovské Hudební divadlo Karlín.

Honza absolvoval na střední škole i taneční, ale příliš z této zkušenosti čerpat nemůže. „Do tanečních jsem chodil dokonce dvakrát. Ani jeden ročník jsem nedokončil a ani za jeden turnus jsem nezaplatil. Proto jsem taky tak dopadl,“ říká Honza a následně vysvětlil, jak to bylo: „Jednou jsem zastoupil zraněného partnera kamarádky. Podruhé to bylo obdobné, ale příliš lekcí jsem neabsolvoval.

Se svou taneční partnerkou Zuzanou Šťastnou si Jan Kopečný vylosoval waltz a sambu. „Podle mého bude těžší waltz než samba. Latina je rytmická a energická. Myslím si, že bude lehčí i pro tanečníka,“ prozradil Honza Kopečný.

Přijal by Honza nabídku účinkovat v obdobné soutěži StarDance, kdyby náhodou přišla? „Prošel jsem soutěží Tvoje tvář má známý hlas a byla to nejnáročnější výzva, kterou jsem kdy absolvoval, a to jsem někdy dělal i tři muzikály najednou. Ve StarDance by to bylo určitě obdobné a byl by to pro mě ještě tvrdší oříšek,“ říká Jan Kopečný. ■