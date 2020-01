Výzev se nebojí. Po roli v seriálu a porotcování SuperStar si Pagáčová zatančí v taneční soutěži a kývla by prý i na StarDance

Pouští se do další soutěže. Herminapress

Po odchodu ze seriálu Ulice po třinácti letech prorokovali Patricii Pagáčové (31) mediální zapomnění. Děje se ale pravý opak a herečka jde z projektu do projektu. Kromě role v seriálu Modrý kód a pozici porotkyně v připravované řadě SuperStar ji zaměstnává účast ve třetím ročníku projektu Roztančené divadlo aneb když herci tančí.

„Nemůžu říct, že bych tanec nějak zvlášť ovládala, ale mám ho ráda. Jsem nadšená z toho, že se můžu naučit něco nového,“ říká Pagáčová.

Herečka díky působení v nekonečném seriálu Ulice neměla možnost chodit do tanečních, a tak si díky této zkušenosti splatí dluh. „Můj taneční partner Martin Šimek to se mnou bude mít náročné, protože já jsem vztekloun. Tak ho lituji,“ směje se Patricie před svým prvním tanečním tréninkem. „Standard bude pro mě asi těžší, protože tam jde asi víc o detail. Latina se mi zároveň líbí víc, protože je živelnější, což se mnou víc konvenuje. Doufám, že budou respektovat naše postavy a nevyfasuji odvážné kostýmky s hlubokým výstřihem,“ vyslovila Patricie své obavy.

Jak by herečka reagovala, kdyby dostala nabídku zúčastnit se po divadelní soutěži také televizní show StarDance? „Pokud by přišla tahle nabídka, tak bych se neodvážila ji odmítnout. Protože to prostě nejde. Měla bych ale určitě strašný strach,“ říká Patricie Pagáčová a po krátkém zamyšlení dodává: „Určitě bych ale přijala.“ ■