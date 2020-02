Zlomený obratel a poraněná krční páteř ji omezují i po letech. Kateřina Brožová promluvila o svých limitech

Kateřina Brožová Herminapress

„Moc se mi ten projekt líbí a mám k tanci vztah. Moje maminka byla sólistkou baletu Národního divadla. Tento druh tance s baletem nemá mnoho společného, spíš bych to přirovnala ke sportovní disciplíně,“ říká dcera primabaleríny Jeleny Kovalevské.

S tancem už herečka přišla do styku na střední škole. Měla možnost chodit do tanečních. „Chodila jsem do tanečních do dnešního Národního domu na Vinohradech. Jelikož se celá tato akce odehrává na mé domovské scéně v Divadle na Vinohradech, tak jsem nemohla odmítnout.“

Pro Kateřinu to nebude první podobná zkušenost, neboť na Slovensku působila v soutěži Let’s Dance. „To už je ale hrozně dávno. Mám k tanci vřelý vztah, ale i obrovský respekt,“ říká Kateřina. Před sedmnácti lety měla Brožová autonehodu a dlouho se potýkala s nepříjemnými následky po poranění páteře a zlomenině obratle. Proto se snaží být na sebe opatrná.

„Jsem ráda, že se mi vyhne tango a paso doble. V těchto tancích se hodně hýbe s krkem a já měla kdysi zlomenou krční páteř,“ prozradila Kateřina Brožová, která má ráda jak standard, tak latinu: „Všechny tance jsou náročné. Latina je víc živočišná a sexuální, standardní tance jsou noblesní.“ ■