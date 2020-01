Make-up už dávno nepatří jenom na obličej: Sexy herečka na videu ukázala, kam jí ho maskér aplikoval

Kate Beckinsale Profimedia.cz

Herečce Kate Beckinsale (46) to na udílení cen kritiků velmi slušelo. Oblékla róbu od Juliena MacDonalda a vypadala božsky. Několik dní po akci se na svém instagramovém účtu pochlubila i videem z příprav. A to je teprve podívaná.

Kate ukázala svou flexibilitu, když vyšvihla nohu do výšky, aby jí člen týmu mohl nanést make-up. Jako by šlo o naprosto běžnou věc. Tělový make-up je v posledních letech velkým trendem především mezi celebritami. A to nejen díky Kim Kardashian, která přišla na trh s vlastními produkty tohoto druhu.

Obdobně jako Beckinsale se v loňském roce nechala zvěčnit i modelka Chrissy Teigen. Tu rovněž vyfotili s nohama do praku na maskérské židli. Kate během udílení prezentovala cenu za nejlepší akční snímek, kterým se stal trhák Avengers: Endgame. ■