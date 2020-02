Nová posila Specialistů: Představitel seriálového ranaře se má na pozoru před senzacechtivými fanynkami

Erftemeijer je nováčkem v týmu Specialistů na Nově. Video: TV Nova

V herecké sestavě zaplní místo po Jakubu Štáfkovi. Nejspíš se tak nevyhne, a sám to i předpokládá, jistému srovnání. „Snad ale lidé vědí, že se jedná o jinou postavu, která má svůj specifický charakter, a která nemá ambici stát se druhým Kubou,“ doufá Erftemeijer.

S rolí v úspěšném seriálu obvykle přichází popularita a do jisté míry ztráta soukromí, například na veřejnosti, kde herce začnou poznávat diváci. Jacob s tím počítá. „Pokud budou jejich projevy pozitivní, může to být fajn,“ míní. Pokud jde o fanynky, z těch senzacechtivých má obavu. „Nevím ale, jak potom rozpoznat, jestli jdou jen po známé tváři z obrazovky, nebo je člověk zajímá celkově,“ uvedl.

Že se zájmu žen nevyhne, potvrzuje i Jacobův kolega Jiří Hána. „Od té doby, co jsem nastoupil do Specialistů, zaznamenávám zvýšený zájem o moji osobu. Diváci, a především divačky, často vyzvídají, jak to bude v soukromí s postavou kapitána Kováře, kterého hraju. Ten vychovává sám bez partnerky svého syna. Cítím, že by mu s jeho výchovou občas rády pomohly,“ smál se. ■