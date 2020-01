Moderátorskou dvojici Snídaně s Novou diváci na začátku kritizovali. Už je to lepší, musím to zaklepat, říká Shopaholic Nicol

Moderátorka prozradila, kdo ji dokáže v živém vysílání vykolejit.

Nikola Čechová, známá jako youtuberka Shopaholic Nicol, už je na televizní obrazovce jako doma. Se zpěvákem Milanem Peroutkou (29) jsou ostřílenou moderátorskou dvojicí ve Snídani s Novou. „Baví mě to čím dál víc, protože už to i diváci přijímají daleko líp,“ svěřila se nám Nikola.

Když do ranního vysílání s Milanem nastupovali, věrní fanoušci pořadu měli vůči mladé dvojici moderátorů předsudky a někteří je drsně zkritizovali v komentářích na internetu.

„No jo no, každému se zavděčit nejde. Začali jsme hodně sdílet na sociálních sítích Snídaně s Novou, takže jsme vytvářeli ten prostor, kde se diváci mohli projevit. Je to ale lepší, musím to zaklepat,“ raduje se youtuberka.

Zeptali jsme se, jestli během živého přenosu zažila nějaký průšvih nebo trapas. „Pořád se tam něco děje. Oni to diváci vůbec nevidí, ale máme v uchu sluchátko a komunikujeme s režisérem. Někteří režiséři rádi dávají různé vtípky. Člověk to musí odfiltrovat a soustředit se,“ vysvětluje sympatická blondýnka.

Přestože si adrenalin ze živého vysílání a improvizaci s tím spojenou užívá, nastávají i situace, kdy přichází o slova. Může za to ovšem hlavně její kolega! „Občas mu před vysíláním řeknu například nějakou srandu, něco osobního, a on to vytáhne hned v první minutě. Takže spíš on mě dostává do rozpaků než to, že by se něco pokazilo,“ dodává moderátorka s úsměvem. ■