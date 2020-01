Tohle je prý její nejodvážnější model vůbec: Cardi B vyrazila na módní událost oblečená neoblečená

Cardi B s manželem Offsetem Profimedia.cz

Co se týče módy, Cardi B (27) ví, jak překvapit svými kreacemi. Na přehlídce značky Laundered Works Corp, na jejímž vzniku se podílel její manžel Offset, upoutala svým modelem hodně pozornosti. Pod průsvitnou látkou vyniklo jak prádlo, tak její potetované křivky. Outfit doplnila lyžařskou kuklou s lebkou.

Na Instagramu se pochlubila snímkem s Offsetem, model doplnila kožichem a pro změnu jinou kuklou na hlavě. V popisku vzdala manželovi hold způsobem, kterým to umí jenom Cardi. "Gratuluji, baby, k tvojí módní spolupráci. Jsem na tebe pyšná. Točíš show, nahráváš muziku a do toho děláš spoustu dalších věcí. Pták se vždycky cítí líp, když visí na tvrdě pracujícím chlapovi. Miluji tě,“ pěla chválu na otce své roční dcerky Kulture.

Přehlídka se konala v Paříži v rámci týdne módy a není to poprvé, co na sebe během módní události rapperka upozornila. V září se například zahalila doslova od hlavy až k patě do modelu značky Richard Quinn a zapózovala před Eiffelovou věží. ■