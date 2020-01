Lizzo je na své křivky pyšná. Profimedia.cz

Svými posledními příspěvky na Instagramu potěšila své fanoušky, kteří oslavují její tělo v plavkách. Sebevědomá zpěvačka se oblékla do zlatého modelu, který svým střihem krásně obepnul její oblé tvary a v několika místech se jí do měkkého těla pořádně zařízl. Lizzo je ovšem na svou postavu pyšná a předvedla i sexy taneček.

Do její postavy se nedávno pustila i fitness guru Jillian Michaels, která se vyjádřila, že bychom měli oslavovat její hudbu, a ne její tělo. Vzhledem k tomu, jaká diskuze se poté kolem jejího vyjádření strhla, upřesnila své vyjádření prohlášením na Instagramu: „Opakuji to stále dokola, všichni jsme krásní, zasloužíme si to nejlepší a máme svou cenu. Také silně cítím, že milujeme sebe samotné dostatečně, abychom si uvědomili, jaké zdravotní důsledky má obezita pro naše tělo. Nemoci srdce, diabetes, rakovina, a to je jen pár z nich. Nikomu bych nic z toho nepřála a doufám, že všichni upřednostníme zdraví, protože milujeme sami sebe i naše těla.“ ■