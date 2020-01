Lucie Bílá s přítelem Foto: Instagram L. Bílé

A zářila jako sluníčko! „To je prostě nejvíc, láska,“ tetelila se blahem Bílá, která vedle sympatického přítele omládla.

Je vidět, že jí láska svědčí. Na svého svalovce je pyšná i proto, že se nedávno stal mistrem světa v benchpressu. Když se dozvěděla, že vyhrál, radostí se rozbrečela. Zpěvačka vedle Radka omládla i proto, že se díky němu udržuje ve formě a cvičí. A také prý úplně přestala pít alkohol.

"Jsou partneři, se kterými se začne pít, a pak jsou partneři, se kterými se přestane, protože to tak stojí za to, že to nechcete ničím pokazit. A alkohol mi nechybí," nechala se slyšet. ■