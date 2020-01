Elis Mraz se toho nebojí. Omotala si kolem prstu drsného slovenského rappera

Elis Mraz a Čis T se pokouší prorazit v národním kole Eurivze. Super.cz

Letos se na zpěvačku ale štěstí usmálo a ona se uchází o možnost soutěžit v národním kole Eurovision Song CZ 2020.

„Jsem ráda, že jsem dostala možnost dostat tento pohled na věc a dostat se do poroty. Díky tomu jsem pochopila, že je potřeba vytvořit píseň, která zaujme na první moment. Do Eurovize jsem tedy chtěla přijít s písničkou, která je něčím jiná, speciální,“ nechala se slyšet Elis, která poslala do soutěže rok starý song: „Zrovna tuto jsem složila před rokem. Cítila jsem se v ní tak sama sebou a uvědomila si, že je ta pravá.“

Ke spolupráci na písni oslovila zpěvačka slovenského rappera Čistychova. Ten původně netušil, že Elis píseň přihlásila do soutěže. „Nevěděl jsem, že písnička, kterou nahráváme, půjde do Eurovize. Moje působení na domácí scéně je úplně jiné, je to underground hip-hop. I tak jsem si řekl, proč ne, že je to sranda,“ uvedl.

Zpěvákovi, který si říká také Čis T, nedělá vrásky, jak jeho počin na slovenské nezávislé scéně přijmou. „Je mi úplně jedno, jak to přijmou. Není na tom nic špatného, je to výzva a sranda. Já už jsem si ve své hudební kariéře dokázal všechno, co jsem chtěl. Jak se k tomu postaví moji fanoušci, je na nich. Já je každopádně zdravím, my se bavíme a máme z toho radost.“

22. ledna budou zveřejněny písně jednotlivých českých zástupců a 2. února bude znám ten, který v květnu poletí reprezentovat Českou republiku do Rotterdamu. ■