Olga Lounová si nechala zmrazit vajíčka: Už jsem se smířila s tím, že mladá maminka nikdy nebudu, říká

Olga Lounová si nechala zmrazit vajíčka. Super.cz

„Nechala jsem si zamrazit vajíčka. Jezdím rallye a člověk nikdy neví, co se může přihodit. Je to přece jen taková jistota, i co se týká věku. Doporučuji to všem ženám přes 35 let věku. Je to taková pojistka,“ svěřila se Lounová.

Ve svých osmatřiceti letech se dostává zpěvačka do věku, kdy musí hledat odpovědi na zásadní životní otázky. „Už jsem se smířila s tím, že mladá maminka nikdy nebudu. Teď už u mě roky nerozhodují,“ míní.

Na založení rodiny ale nechce čekat dlouho. „Do čtyřiceti bych chtěla být maminkou. I když, člověk nikdy neví, třeba moje maminka byla novopečenou maminkou ve 46 let, tak mám ještě čas,“ dodala Olga Lounová. ■