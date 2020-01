Ilustrační foto Profimedia.cz

Skákat v přírodě do vody ze skály je celkem oblíbená disciplína, ale je taky dost nebezpečná. Dívka v následujícím videu naštěstí nezvolila tak děsivou výšku, ale na poslední chvíli si chtěla skok rozmyslet. To už bylo pozdě a místo ladného doskoku se do vody doklouzala. To ale muselo bolet!