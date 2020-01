Magda Malá tehdy a dnes Foto: archiv M. Malé

Zpěvačka Magda Malá (52) nyní ukázala důkaz: redakci Super.cz poskytla na porovnání skoro totožné fotky: jednu z roku 1995, kdy zářila v Draculovi, a dnešní. A jak je vidět, moc se toho opravdu nezměnilo.

Stejné šaty, stejná póza, sice přibylo pár vrásek, ale jinak jako by fotky dělilo jen pár let. Jako by ji proud času nepoznamenal, přestože už před čtvrtstoletím pomáhala úspěchu legendárního Draculy.

„Současnou fotku jsme udělali neplánovaně na chodbě paneláku a nemuseli jsme dělat ani žádnou retuš. Chtěla jsem mít porovnání se svou starou podpisovou fotografií a samotnou mě těší, že tam sice změna je, ale že se mě lidé ještě nemusí lekat,“ říká zbytečně skromně Magda Malá. A jak na období z devadesátek vzpomíná?

„Bylo to krásné. Hráli jsme až devětkrát za týden a fakt jsme byli skoro jako rodina. Ještě jsme neměli děti, takže jsme spolu pařili, vznikaly tam různé lásky a podobně. Mně tenkrát těsně před premiérou muzikálu zemřela maminka, tak jsem byla nešťastná, ale práce na Draculovi mě dostala z nejhoršího. Tehdy jsem se také platonicky zamilovala do Daniela Hůlky, ale nikdy to dál nezašlo. Devadesátky nicméně byly ve všem divočejší, ale vzpomínám na ně s láskou,“ dodává zpěvačka, která nedávno hektický svět muzikálů opustila a raději se vydala na sólovou koncertní dráhu, kde je konečně jenom svou paní. ■