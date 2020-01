U krásné Vlastiny Svátkové platí v domácnosti jasná pravidla: Když děti něco chtějí, musí si půlku zaplatit

Herečka prozradila, že chystá vlastní scénář filmu. Super.cz

„Moje děti nejsou takové, že dostanou kdykoliv cokoliv, co si umanou. Dokonce máme takový systém, že mají kapesné, a když se jim něco hodně líbí a chtějí to, tak si na to musí půlku dát a my jim to doplatíme. Dárky většinou dostávají jen na narozeniny a Vánoce,“ svěřila se Vlastina.

Nedávno proběhla úspěšná premiéra snímku Můj příběh, ve kterém excelovala v hlavní roli baletky, která je týraná svým manželem. Protože Vlastina není jen herečkou, ale také spisovatelkou, zajímalo nás, jestli jí nenapadlo vytvořit filmové ztvárnění svých knih.

„Velice těžce pochybuji, že z té knihy půjde udělat scénář, ale některé fragmenty z reálného života se dají použít do scénáře a my ho opravdu i připravujeme,“ překvapila blondýnka. „Už jsme v té fázi, že se scházíme a píšeme. A nejen já, já nejsem scenárista, ale se scenáristou a s jedním velmi známým psychologem a terapeutem, protože chceme psát scénář o vztazích, manželství a partnerství,“ odhalila něco málo ze zákulisí.

Je tedy dost pravděpodobné, že se jednou dočkáme oblíbené herečky nejen před kamerou, ale i za ní. „Já doufám. Můj muž vždycky s nadsázkou říká: ,Napiš si ten scénář sama, abys nemusela čekat až do důchodu, než tě někdo osloví na to, co chceš opravdu hrát.' A vlastně má pravdu. Na co čekat? Napíšu si to sama,“ směje se Vlastina. ■