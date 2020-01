Tak trochu adrenalinová dovolená: Vendula Pizingerová se cachtala v moři. Venku řádil cyklon a žraloci byli nedaleko

Vendula Pizingerová s manželem Josefem Foto: Instagram V. Pizingerové

Jako další destinaci pro dobrodružné treky Josef Pizinger zvolil exotický ostrov Réunion ležící v Indickém oceánu.

I po náročných túrách se však Vendula přeci jen dočkala moře. Byl v tom ale jeden háček. Na ostrov zrovna dorazil cyklon, a tak i koupačka v oceánu, kde mimo jiné hrozí i útoky žraloků, byla pěkným adrenalinovým zážitkem. I tak byla Vendula nadšená a koupačku si nadmíru užila i za silných poryvů větru. Aspoň že teplota vody 28 stupňů byla více než příjemná.

„Prostě Copacabana s cyklonem, tak to můžeme jen my. To jsou fotky přesně jak z Vogue a Elle, netřeba filtry,“ smála se Vendula během „houpavé“ koupele. A co víc si přát? Ve vodě ani na pláži samozřejmě nebyla ani noha, což rodinka patřičně ocenila. ■