Tenistka Andrea Sestini Hlaváčková ukázala roztomilou dcerku a prozradila, jestli předává mateřské rady kamarádce Lucii Šafářové

„Nejvíc zatím reaguje na zvuky, úsměvy a energii. Nejkrásněji reaguje na manžela. Já jsem s ní celý den, takže na mě kouká znuděně, pak přijde manžel z práce a ona má úsměv od ucha k uchu a je nadšená,“ prozradila nám Andrea. „Pak ještě reaguje na svou přezdívku Bibi. My jí doma moc neříkáme Isabello, protože tuhle přezdívku máme od doby, kdy byla ještě v bříšku.“

Andrea se kamarádí s kolegyní Lucií Šafářovou (32), která v prosinci také porodila holčičku Leontýnku. Přesto, že Lucie bydlí s Tomášem Plekancem (37) v Brně, kamarádství dálka nijak neohrozila.

„Zrovna včera jsme byly poprvé venku s kočárkama. Bylo to moc fajn,“ raduje se Andrea, která má konečně parťačku, se kterou si může předávat mateřské tipy. „Samozřejmě rady asi nemůžu rozdávat, jsem novopečená maminka. Můžu předat prožitky a někdy je taky docela fajn nastavit to reálné zrcadlo a říct, že všechno není jen růžové, aby ty ostatní maminky, ne že by to Lucka potřebovala, nezoufaly, protože ten obraz mateřství je vyzdvižený, že je všechno jen sluníčkové,“ vysvětlila Andrea. ■