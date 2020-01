Zdeněk Pohlreich se vrací na obrazovky.

„Ano, někdy v pětadvaceti jsem chtěl rozvážet pivo. Ale tatínek mi to rozmluvil, a tak jsem zůstal až do dneška,“ svěřil se pro Super.cz Pohlreich, který má pro všechny, kteří by chtěli podnikat v gastronomii, jasnou radu. „Ať si najdou méně náročný a zábavnější způsob, jak přijít o peníze. Dá se přeci cestovat, koupit si ostrov, nebo hrát automaty. Ale v gastronomii je to zase tutovka, takže záleží na každém, co mu vyhovuje,“ řekl Zdeněk, který si natáčení nového pořadu užíval.

Před kamerou se známý kuchař objevuje již několik let, a přestože je ve své práci spokojený, najde se i jedno přání, které by chtěl v budoucnu zrealizovat. „Vždycky se něco najde, ale v tuto chvíli jsem celkem spokojený. Chci vymyslet nový TV formát, uvidíme, jak se mi bude dařit,“ prozradil Zdeněk, který se s novým pořadem vrací na obrazovku 7. února. ■