Rostou jako z vody: Podívejte se na vnoučata legendárního hitmakera Karla Svobody (✝68)

Petr Klein Svoboda s manželkou a dětmi, tedy vnoučaty Karla Svobody Herminapress

Dokument Karel Svoboda: Šťastná léta se nerodil snadno. První minuty díla začaly vznikat zhruba před rokem a čtvrt. Hodně času zabralo probírání archivu s množstvím záznamů a rozhovorů a výběr těch, které diváky osloví a nechají nahlédnout tak trochu do soukromí uznávaného hitmakera.

Karel Svoboda: Štastná léta

Bohemia Motion Pictures

„Kdyby se vše, co jsme prošli, sestříhalo, mohl by vzniknout tak desetihodinový film. To ale nebyl záměr. Snažil jsem se převést na plátno to, jak jsem tátu znal, aby jeho fanoušci viděli, jak a čím žil,“ nechal se slyšet Petr Klein Svoboda.

„Když jsem dával dohromady tenhle film a procházel archivy, bylo mi smutno, ale i příjemně. Pouštíte-li si stará videa svých rodičů, tak je vám na jednu stranu tesklivo, chybějí vám, na druhou stranu jste rád, že ty záznamy máte, můžete si je přehrávat, a to je něco úžasného. Měl jsem díky rodičům krásné dětství, a když se do něj v myšlenkách vrátím, pak to vzpomínání doprovází i nějaká ta slza,“ dodal Svoboda.

Premiéru si nenechali ujít ani Michal David, Lešek Semelka, Matěj Ruppert a další přátelé a kolegové Karla Svobody. ■