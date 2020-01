Umí zaujmout nejen hlasem: Předvede tohle pozadí sexy Olga Lounová také na Eurovizi?

Olga Lounová chce do hudební soutěže. Foto: archiv O.Lounové

Fanoušci na ní obdivují nejen hlas, Olga Lounová (38) se může chlubit také dlouhýma nohama a sexy tělem. S těmito zbraněmi se rozhodla probojovat do letošní Eurovize. Zpěvačka, která jako první z českých umělců uspěla v americkém žebříčku Billboard, by ráda Česko reprezentovala na pěvecké soutěži v květnu v Rotterdamu.

„Budu moc ráda, když vyberou píseň, která je osloví, ale u mě je určitá výhoda zkušenost. Mám za sebou přes 1500 vystoupení. Další výhodou by asi mohlo být, že mluvím velmi slušně anglicky a jsem zvyklá dávat rozhovory i anglicky, což je velká část Eurovize. A taky nebývám před vystoupením nervózní, což je důležité, protože na přímý přenos se dívá kolem 300 miliónů diváků, a to pro nezkušeného vystupujícího může být opravdu stres,“ řekla Lounová, která před několika lety podobnou soutěž v Litvě dokonce i vyhrála.

Zpěvačka, která umí být sexy i v mikině a teplákách, jak předvedla na svých nejnovějších fotkách, by na soutěži chtěla diváky především chytnout za srdce. „Kdybych se dostala do finále, tak jsem připravila velmi emotivní vystoupení, které by, myslím, chytlo za srdce. A řekla bych, že skoro každého, protože si to každý někdy prožil,” řekla Lounová. Oč přesně jde, zatím neprozradila. ■