Alice Bendová ukázala 20 let starou fotku v plavkách! Tohle už nikdy nebude, posteskla si

Alice Bendová si zavzpomínala na staré časy... Foto: archiv A. Bendové

"Znáte ten pocit, kdy je vám smutno, když se podíváte na to, co bylo. Co už nikdy nebude. Já bohužel jo. Tady mi bylo nějakých 26 let," napsala k fotce v bikinách Alice.

"No nic. Máme tady ještě zbytek uzenýho s chlebem," dodala vtipně sexy herečka.

Alice ale nemá proč smutnit, sex-appeal jí nechybí ani jako dvojnásobné mamince. V plavkách, ale i bez nich, vypadá pořád skvěle, jak ostatně fanoušky pravidelně přesvědčuje právě na sociálních sítích. ■