Kateřina Brožová se ukázala v plavkách: V 51 letech vypadá výborně!

Kateřina Brožová Foto: archiv K. Brožové

Herečka Kateřina Brožová (51) poslala fanouškům pozdrav z pláže. Její tělo by jí mohly závidět mladé dívky, je stále v dokonalé kondici. A sama to dobře ví. I když ji v posilovně moc neuvidíte, udržuje se ve formě. Jezdí na koni a v neposlední řadě hraje divadlo, což je někdy pořádný "záhul".

"Geny určitě hrají velkou roli, dřina to je někdy taky. Asi je to způsobem života, který vedu. Pořád je nějaká práce, jsem v jednom kole, jsem v letu. Jde to samo. Ale občas cvičím, je potřeba na to trošku dbát," řekla Super.cz Brožová.

Kateřina momentálně tráví dovolenou na exotických Maledivách. Kdo jí dělá společnost, neprozradila. Její vztah s Jaromírem Soukupem je již dávno minulostí. ■