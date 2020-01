Ben Cristovao se chystá znovu do televizní show. Super.cz

Před deseti lety odstartoval zpěvák kariéru v jiné televizní soutěži, a to v první řadě Česko Slovenské SuperStar. Díky televizní show se stal známým v Česku. Účast v mezinárodním kole Eurovize, které se uskuteční v květnu v Rotterdamu, by mu mohlo pomoct k celoevropské popularitě.

Ptali jsme se Bena, jestli si ještě nějaké jeho fanynky pamatují, že začínal právě takto. „Je to už deset let a spousta lidí nemusí mít páru o tom, co mám všechno za sebou. Ne všichni vědí, že jsem na tuhle příležitost vlastně připravený,“ zamyslel se Ben a dále uvedl: „Určitě jich je spousta, kteří mě znají od začátku. Často se mi stává, že mi lidi posílají videa, na kterých tancují na moje písně nejen oni, ale jejich děti. To je určitě hezké.“

A v jakém duchu se ponese píseň, kterou chce upoutat Evropu? „Je to manifest toho, čím bych se před lidmi chtěl prezentovat. Nebude to úplně minimalistické, protože moje píseň je živější. Ale rozhodně nepotřebuji tanečnice v plavkách. Mám rád, když jsou věci podané správně,“ říká Ben Cristovao. ■