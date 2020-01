V královské rodině panuje zlá krev, řekl přítel vévodkyně Meghan a prince Harryho

Vévoda a vévodkyně ze Sussexu Profimedia.cz

Princ Harry (35) se dušoval, že rozhodnutí odejít z královské rodiny je jejich společné, ovšem lidé mají pochybnosti a šuškají si, že je za vším Meghan, která podle jejích přátel musí mít hlavní slovo.

Jistý přítel vévody a vévodkyně ze Sussexu uvedl, že jejich rozhodnutí odstoupit bylo nevyhnutelné, protože se cítili stále více vystrašení. Zdroj, který hovořil s americkým časopisem People, zdůraznil špatné vztahy v královské rodině: „Tohle není způsob, jakým to chtěli udělat, ale Meghan a Harry byli donuceni. V té rodině je tak zlá krev, že je to až toxické. Kdyby byly vztahy lepší, všechno by bylo jinak.“

Stejný zdroj také uvedl, že Harry se cítil uražený poznámkou jeho bratra Williama, aby s herečkou Meghan tolik nespěchal. Ta se zase cítila zraněna negativními články v médiích. „Meghan a Harry necítili z rodiny dostatek podpory a útěchy,“ dodal údajně přítel páru.

Dle odborníků se jedná o největší krizi v královské rodině od roku 1992, kdy dva synové královny Alžběty II., Charles a Andrew oznámili, že se budou rozvádět.