Karolína Kokešová Foto: archiv K. Kokešové

Modelka Karolína Kokešová (23) se tuto sobotu utká s kráskami z celého světa o titul Miss Global. Do Mexika odletěla reprezentovat Českou republiku již na začátku ledna a od té doby se poctivě připravuje na finálový galavečer. Už nyní patří mezi favoritky, v hlasování fanoušků na sociální síti soutěže jasně vede.

Hned po příletu do Mexika se bohužel musela poprat s horečkou, virózou a přišla prakticky o hlas. "Beru antibiotika, cítím se už mnohem lépe," prozradila Karolína, která i během nemoci plnila všechno, co ostatní krásky.

"Je to tady velmi náročné, spíme pár hodin denně, ale užívám si to. Snažím se být každý den stoprocentně připravená, abych dobře reprezentovala naši zemi. Snad se mi to daří. Držte mi palce na finále,“ vzkazuje.

Na sobotním finálovém galavečeru zazáří třetí nejkrásnější dívka Česka v národním kostýmu od Davida Hanykýře a v elegantních šatech z dílny sourozenců Ponerových. Jelikož Karolína vede v hlasování na Instagramu Miss Global, má velké šance, že postoupí do TOP 11. Vítězka hlasování totiž automaticky postoupí mezi nejkrásnějších jedenáct dívek. O tom, která to bude, se rozhodne v pátek. Do té doby je stále možné Karolíně poslat hlas. ■