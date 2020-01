Nejenže si Hana Vagnerová nevzala podprsenku: Jen pár centimetrů chybělo a ukázala i zadeček

Hana Vagnerová byla na filmové premiéře proklatě sexy. Super.cz

Když už hlavní ženská role, kdy je i jako jediná žena vedle mužských kolegů na filmovém plakátě, tak to chce i pořádně výraznou róbu na slavnostní premiéru. Tomu herečka Hana Vagnerová (36) dostála, když oblékla model s tak odhalenými zády, že nejen nemohla obléknout podprsenku, ale chybělo vyloženě jen pár centimetrů a ukázala by i zadeček.

Šlo o premiéru filmu Miloslava Šmídmajera Případ mrtvého nebožtíka, což je komedie, která paroduje kriminální seriály. "Je tam parta čtyř vyšetřovatelů, z nichž každý má nějaký specifický charakteristický rys. Já hraju poručíka Skálovou, která si o sobě myslí, že je taková Angelina Jolie, je neohrožená, má pocit, že zachrání svět, na cokoli sáhne, se jí podaří, s ničím se nepáře a má ráda krev a zbraně," popsala nám svoji postavu, která ale prý prožívá i milostné trable.

"Je to hodně absurdní komedie, což je žánr, který tady podle mě hodně dlouho nebyl. Mám hroznou radost, že mě na to Miloš oslovil a s něčím takhle originálním přišel. Miluju humor a jsem strašně ráda, když dostanu nabídku na komedii. Sama se ráda zasměju a mám radost, když se zasmějí i ti diváci," dodala Hanka, která si ve filmu také opět zastřílela. "Naučila jsem se to v Expozituře a zjistila jsem, že se to nezapomíná, stejně jako jízda na kole," uzavřela. ■