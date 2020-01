Dagmar Havlová v komedii Vlastníci. Foto: archiv Cinemart

Když se po letech rozhodla objevit opět na plátnech, určitě netušila, jakou odezvu to bude mít. Dagmar Havlová (66) kývla na nabídku zahrát si v nové komedii Vlastníci okamžitě. Po 9 letech se tak v režii Jiřího Havelky nejen vrátila před filmovou kameru , ale i do komediální role.

„Poprvé po hodně dlouhé době jsem se smála od začátku do konce. A poprvé po dlouhé době jsem se rozhodla okamžitě nabídku přijmout,“ svěřila herečka, která ztvárnila paní Horvátovou, protivnou a nevkusnou postarší dámu, co do všeho strká nos. V paruce, brýlích a gepardím oblečku zaujala nejenom televizní diváky. Za svou roli je totiž nově nominovaná na cenu Český lev, a to za nejlepší herečku v hlavní roli.

Z nominace se může radovat podruhé v životě. Filmová akademie její herecký výkon vyzdvihla už v roce 2011 za film Odcházení, tehdy nominaci v sošku ale neproměnila. Uvidíme, zda nejen díky hereckým výkonům, ale i šílenému kostýmu, který si z části vymyslela sama, tentokrát cenu získá. Ve stejné kategorii si pro ni může přijít také Tereza Ramba (30), která si zahrála ve stejném filmu. Komedie Vlastníci získala nejvíc ze všech, a to 12 nominací, které bude moci proměnit 7. března. ■