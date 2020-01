Denisa Pfauserová oblékla hodně nebezpečné šaty. Super.cz

"Moje postava je zdravotní sestřička, která to má v hlavě trochu pomotané, odpovídá na něco jiného, než se jí doktor ptá, a tak podobně. Ale je to opravdu malá role, měla jsem jenom jeden natáčecí den v Olomouci. Ale bylo to hezké setkání s přáteli a užila jsem si to," řekla Super.cz.

Na slavnostní premiéru do pražské Lucerny se ovšem náležitě vystrojila. Dlouhé šaty jako pro princeznu, které jí pořídil jako dárek její přítel, byly ovšem dost zrádné. A to kvůli uvazování přes jedno rameno.

"Když jsem si před šatnou svlékala kabát, tak povolilo, a najednou jsem tam stála polonahá. Naštěstí jsem byla otočená zády, takže mě nikdo neviděl," prozradila nám Denisa, která pod róbou neměla podprsenku. ■