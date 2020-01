Poznali byste ho? Bývalý moderátor Novy Libor Baselides se po letech vrátil na obrazovku

Libor Baselides se dostal po letech před kameru. Foto: Super.cz/archiv FTV Prima

Řadu let jste ho viděli každé ráno na obrazovce. Libora Baselidese si mnozí pamatují jako moderátora Snídaně s Novou, kterou uváděl ve dvojici s Danou Morávkovou. Po letech se známý moderátor vrátil na obrazovky. Tentokrát ale v seriálu.

Moderátor přijal nabídku na jednu z epizodních rolí v seriálu Modrý kód. „Byla to pro mě výzva hrát milionáře, tak jsem neváhal ani chvilku a nabídku přijal,“ sdělil Libor. A vzápětí jsme se dozvěděli, co vše jeho role obnášela. „Hraji velmi bohatého muže, pacienta, protože chce ale hodně šetřit, tak vybírá jídlo z kontejnerů, které pak jí. Na a dostane otravu, a tak se dostane do rukou lékařů urgentního příjmu,“ popsal Libor, který na place hýřil dobrou náladou.

„Na place jsem se setkal například s Davidem Gránským a po delším čase také se Sabinou Laurinovou, to bylo fajn setkání a celé natáčení bylo vlastně moc fajn,“ dozvěděli jsme se od Baselidese, který si to před kamerou užíval. „Dceru mi hrála mladá talentovaná herečka Natalie Golovchenko a to bylo moc příjemné setkání,“ dodal závěrem herec. ■