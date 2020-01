Brutálně upřímná Chrissy Teigen: V rozhaleném negližé žertovala o svém poprsí

Chrissy Teigen Profimedia.cz

Zábavná, prostořeká a nebojí se udělat si sama ze sebe legraci. Tak by se dala popsat někdejší modelka a nyní čím dál úspěšnější „instagramerka“ Chrissy Teigen (34). Fanoušky baví hlavně tím, že píše, co si myslí, i když se to týká jí a není to lichotivé.

Ze své postavy si střílí v jednom kuse a nemá potíž okomentovat jakoukoli část těla. U posledního příspěvku, fotky v rozhaleném županu, například preventivně vzkázala případným haterům, že své fanoušky nepopichuje a z výstřihu jí neleze bradavka. „Moje bradavky jsou bohužel mnohem níž,“ žertovala.

Nebylo by to totiž poprvé, co by musela řešit kritiku. Přímo bouře se strhla u snímku s dcerou, který okomentovala slovy „na focení s mou stylistkou“ a na němž jí jde v saku vidět opět část poprsí. Někteří uživatelé byli rozhořčení, že je to vzhledem k přítomnosti holčičky nevhodné. „Bože, zakryj se, vždyť tam máš dítě“, psali jí. Manželka hudebníka Johna Legenda je utnula slovy, že její dcera „to“ sála měsíce, takže jí to moc nevadí. ■