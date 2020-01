Lékařské prostředí není Pagáčové úplně cizí: O zdraví nové hvězdy Modrého kódu pečuje její sestra

Patricie Pagáčová je posilou primáckého seriálu. Michaela Feuereislová

My jsme herečku vyzpovídali během natáčení a zajímalo nás, jaký má ona sama k lékařskému prostředí vztah. „Já mám k lékařům vztah kladný, asi z velké části proto, že moje sestra je lékařka. A navíc jsem, díky bohu, neměla nikdy žádné větší zdravotní problémy, klepu to,“ dozvěděli jsme se od Patricie, která se snaží pravidelně sportovat, aby byla fit.

„Snažím se hlavně hýbat, mám ráda sport. S jídelníčkem je to horší, rozhodně nejsem typ, co by jedl super zdravě, ale zároveň nejím ani nějak extra nezdravě. Troufám si říct, že je to docela v rovnováze,“ prozradila nám herečka a svěřila, jaká ona je pacientka.

„Když dostanu antibiotika, tak je samozřejmě poctivě užívám, ale když mám třeba brát něco preventivně, tak mi to vydrží tak tři dny až týden, a konečná. Jsem v tomhle hrozná. Ale jinak jsem vlastně asi docela poslušný pacient,“ řekla Pagáčová.