Zkusil být mužem, ale nešlo to. Úpravy za miliony živému Kenovi nepomohly. Pomýšlel na sebevraždu

Rodrigo Alves Profimedia.cz

Rodrigo Alves (36), kterému média přezdívá živý Ken, podstoupil na klinikách po celém světě včetně Prahy přes sto zákroků. Stálo ho to téměř 15 milionů korun, štěstí mu to ale nepřineslo. I když značně upravené, mužské tělo ho deprimovalo natolik, že dokonce pomýšlel na sebevraždu, jak přiznal Daily Mailu. ¨

„Měl jsem pocit, že když se zabiju, bude to lepší pro mě i pro mé okolí,“ svěřil Rodrigo. Přestože to sám cítil už v dětském věku, světu a svému okolí až nyní přiznal, že touží být ženou.

Svůj nový status oznámil minulý týden. Dřív to prý nešlo. „Měl jsem pocit, že to nemůžu udělat kvůli práci v televizi a kvůli své rodině. Došlo to do fáze, kdy jsem měl problém jen se obléct, protože ty kousky byly tak typicky mužské,“ uvedl.

Duši otevírá z toho důvodu, aby dodal odvahy těm, kteří jsou ve stejné situaci.

„Donutil jsem se být mužem, nechal jsem si udělat umělé břišní svaly i bicepsy. Zkusil jsem to, ale nešlo to, protože jsem nebyl šťastný. Svou proměnu jsem začal už před dvěma lety, když jsem si nechal odstranit čtyři žebra a vytáhnout oči, což jsou zákroky, které podpoří ženskost,“ uvedl.

Čekají ho také operace poprsí, zadku, hlasu, nosu, a nakonec i pohlaví. „Já jsem žena. Cítím se tak. Sexy, elegantní žena, což je můj styl,“ dodal. ■