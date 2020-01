Mikolas Josef promluvil o své údajné přítelkyni: Proč ji ještě neukázal?

Mikolas Josef promluvil o své údajné přítelkyni.

Když jsme se se zpěvákem potkali na tiskové konferenci národního kola Eurovize, neváhali jsme se na novinku zeptat. „O tom se spekuluje. Já zatím nemůžu nic potvrdit ani vyvrátit. Udělám k tomu ale asi brzy vyjádření na sociálních sítích,“ nechal se slyšet Mikolas a dále dodal: „Je tam trošku zmatek v tom, jak se věci doopravdy mají, a tak je potřeba k tomu říct asi víc.“

Interpret hitů Acapela, Colorado, Me Gusta, či Lie to Me tedy zůstal diplomatem a z jeho šalamounské odpovědi příliš moudří nejsme.

Pro Mikolase asi není jednoduché oznámit svým fanynkám, že je zadaný. „Pokud to ale v životě neudělám, tak se nikdy nedozvím, jestli je to možné skloubit. Rozhodně bych si přál žít tak, jako by se o mně nevědělo. Jen v té době je člověk opravdu svobodný. Já doufám, že to tak brzy bude,“ přeje si Mikolas Josef. ■