Nutnost, nebo marnivost? Mikolas Josef se nechává zkrášlovat deset tisíc metrů nad zemí

Mikolas Josef neztrácí čas. Super.cz

Ti, kdo s ním absolvovali let z Čech do Itálie, byli ale jistě dost překvapení. Zpěvák se nechal ostříhat a oholit svým dvorním kadeřníkem Danem Paškem přímo během letu. „Mám to štěstí, že Dan letěl s námi a zvládli jsme to tak narychlo,“ uvedl s úsměvem Mikolas a dále upřesnil: „Vzniklo to trošku proto, abychom pořídili vtipnou fotku a video. Stříhal mě pak ještě narychlo v hotelové koupelně," dodal

Historicky nejúspěšnější český účastník televizní soutěže Eurovision Song Contest se bohužel neměl šanci potkat s designéry značky, dvojčaty Deanem a Danem Catenovými, ale i tak se velmi dobře bavil. „Mám tuhle značku moc rád a byl jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit na pozvání LBM. Měl jsem se setkat s návrháři, ale nakonec to nedopadlo. Ti, kdo vědí, jak to tam frčí, chápou, že je těžké je jen na minutku ukradnout,“ vysvětlil interpret hitů Acapela, Me Gusta, či Lie to Me., který se těší na další plánovanou přehlídku tentokrát do Paříže. ■