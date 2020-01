Zpěvák Mikolas Josef rozdával rady nástupcům. Idol dívek prozradil, co by dnes udělal jinak

Mikolas Josef vzpomíná na Eurovizi. Super.cz

Jsou to už dva roky, co na sebe Mikolas Josef (24) upozornil nejen v Česku, ale po celém světě díky účasti v televizní soutěži Eurovision Song Contest, kde se umístil na šestém místě. Zpěvák přišel podpořit také sedm finalistů, kteří se budou o reprezentaci naší země ucházet v dalším ročníku.

„Dnes to tady prožívám s mnohem menším stresem. Nemusím nikomu vysvětlovat, o čem je moje píseň a proč zrovna já bych měl jet na finále. Jejich situaci jim závidím, protože vím, co můžou čekat, zároveň nezávidím, protože vím, že to může obsahovat hodně stresu. Držím jim ale palce,“ říká interpret hitů Acapela, Colorado, Me Gusta, či Lie to Me. S posledním i soutěžil.

Mikolas nabídl letošním finalistům své telefonní číslo s možností, že mu mohou zavolat o radu. „Radil bych jim, ať jsou co nejvíc autentičtí. Ať se spoléhají na sebe, na svou hudební vizi a na svůj tým. Najednou vám totiž všichni budou chtít radit, jak co udělat lépe, a v tom se člověk může ztratit.“

Na tiskové konferenci jsme se ptali i na to, co by udělal jinak, kdyby mohl vrátit čas. „Rozhodně bych věnoval více času přípravě. A hned po účasti bych vydal několik nových věcí, protože každá minuta hraje roli. Mně to trvalo dva měsíce, než jsem vyšel s novou věcí do světa,“ krčí rameny Mikolas Josef. ■