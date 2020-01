Sandy z Pomády je pyšná: Dcera Olivie Newton-John přijala nabídku do televizní show

Chloe Lattanzi Profimedia.cz

Na svém instagramovém účtu se třiatřicetiletá Lattanzi prezentuje jako zpěvačka, skladatelka a herečka. V roce 2016 vydala popové album No Pain, je také autorkou písně Can I Trust Your Arms, kterou její matka zařadila do alba z roku 2005 Stronger Than Before. Co se herectví týče, má na kontě několik televizních filmů jako Žralokonádo 5, Vánoční romance, Nezkrotné kočky nebo horor Dead 7. Objevila se také v hudební reality show Rock the Cradle.

Lattanzi se fanouškům svěřila, že na parketu se cítí jako doma a miluje pohyb, který je pro ni terapií. „Používejte své tělo jako posvátný nástroj,“ vyzývá je. Tanec je podle ní také skvělý k upuštění páry a usměrnění emocí. Vlohy k pohybu má nejen po matce, ale i po otci, tanečníkovi a herci Mattu Lattanzimu.

Chloe v minulosti bojovala s alkoholem, depresemi, anorexií a s dysmorfofobickou poruchou, při níž mají pacienti dojem, že určité části jejich těla jsou deformované. V roce 2013 podstoupila léčbu. „Do konce života se musím snažit zůstat střízlivá, je to boj a stojí hodně úsilí,“ uvedla mimo jiné. ■