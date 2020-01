Bára Jánová a její proměny Foto: archiv FTV Prima

Teď ale musela změnit nejen vizáž, ale ještě si zahrát pořádnou mrchu. U diváků teď asi její postava Sylvy Popelkové moc oblíbená nebude. Jako brunetka se prý Bára cítí lépe. „Je skvělé to, že si mě lidi vůbec s excentrickou Marilyn nespojují. Barva vlasů člověka hodně změní, a navíc ta role byla úplně jiná, než je teď Sylva,“ vzpomíná herečka na proměnu.

„Musím říct, že když jsem chodila jako blondýna na place a v kostýmu, tak mě ze začátku nepoznávali ani kolegové. Jsem ráda, že jako Sylva už jsem zpátky hnědovlasá, protože vlasy trpěly a po skončení natáčení jsem je musela ostříhat a teď si je nechávám zase dorůst.“

Herečka přiznává, že občas kvůli blond vlasům vnímala i předsudky, které vůči blondýnám panují. „Poznala jsem to. Třeba když jsem hned něco nepochopila, což se stává denně každému z nás, tak se hned ušklíbali s tím, že jsem blondýna,“ smála se.

Dnes už po blondýně sice není ani památky, místo ní ale nastoupí malá potvora. „Přála bych si, aby mě diváci hned neodsoudili a měli alespoň trochu rádi. Ne všechno je jen černobílé. Je ale zajímavé vidět, jak někteří lidé přemýšlí, co jsou schopni udělat pro úspěch a kam až jsou schopni zajít. Říkala jsem si, že já bych se jako Sylva nikdy nezachovala, nikdo v mém okolí. Pak mi ale došlo, že je to úplně jiný svět a jsou to jiní lidé, než kolem sebe mám a než jaká jsem,“ poodhaluje svoje seriálové já herečka, která se na herectví vrhla díky jednomu svému kolegovi.

„Bylo mi dvanáct a byla jsem na představení Mnoho povyku pro nic, kde hrál Filip Blažek (46) a mně se to moc líbilo. Dokonce tam jednou něco pokazili a odbourali se na jevišti. Koukala jsem na Filipa a bylo to. Rozhodla jsem se, že tohle bych chtěla dělat. Bylo to jako kouzlo,“ vzpomíná Bára Jánová a přiznává, že tohle tajemství Filip Blažek zná.

„Řekla jsem mu, že může za to, jaký teď vedu život. Smál se a moc se mi omlouval. Je to fajn, když jako dítě někoho obdivujete a pak, za pár let, s ním stojíte na place. Je to krásný pocit,“ uzavřela herečka. ■